عبدالمجيد عبدالله يشعل مواقع التواصل الاجتماعي برومانسيته.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدر الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث غوغل، بعد قيام وزارة الثقافة السعودية بتقديم حفل "لايف" عبر حسابها على إنستغرام، في ظل الحجر الصحي الذي يعيشه العالم أجمع.

وظهر عبدالله بإطلالة كاجوال بسيطة، وقدم عددا من أغانيه، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع غناء الفنان السعودي ورومانسيته وصوته، معبرين عن اشتياقهم الكبير له.

وتم تداول فيدوهات غناء عبد المجيد بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع كلمات الغزل والحب والإعجاب الكبير والتعليق على رومانسيته، لا سيّما أن الفنان السعودي غاب عن جمهوره بسبب معاناته مع مرض يُدعى "مانير" ويصيب الأذن الداخلية، وبحسب الفنان السعودي فإنَّ هذا المرض لا علاج له، ويتسبب بفقدان الشخص توازنه.

وعن مرضه تحدث عبدالله في وقت سابق، مشيرا إلى أنَّ أعراض المرض تتفاوت بين الدوخة والغثيان، وتشتد أحيانًا فيما تخف أحيانًا أخرى، وأضاف بأنه سافر إلى الخارج من أجل علاج ما يعاني منه ليكتشف أنه يجب أن يتعايش مع المرض الذي لا علاج له.

وأردف أنه بالرغم من ابتعاده عن الحفلات الغنائية بسبب المرض لكنه يحاول التواجد على الساحة الفنية عن طريق إطلاق أغان منفردة بين حين وآخر.

Advertisements

وعلى صعيد مختلف كان عبدالله قد تصدر الترند قبل مدة بسبب أخبار حول بحثه عن عروس، وفي التفاصيل كانت بداية القصة عندما كتب بيت شعر على تويتر قال فيه: "موت أحبك لو شعوري ما حكى لك.. يكفي إنه في وسط صدري حكى لي"، ليأتيه الرد سريعًا من مغردة تدعى طيف بـ "الله يرزقنا".

ليرد عليها الفنان السعودي قائلا: "ويرزقني معاك ببنت الحلال"، وتفاعل الجمهور مع هذا الرد بشكل كبير معلقين أنَّ عبدالله يبحث عن عروس.

ومن جانبه عاد عبدالله وعلق على الموضوع: "شكلهم صدّقو إني ادوّر بنت حلال ولا افكر اصلاً أخذت نصيبي من الباقيات الصالحات والزواج لاهو عيب ولاحرام كنت بامزح كالعادة".

يُشار إلى أن الفنان والملحن عبد المجيد عبدالله، 57 عامًا، كان قد انفصل عن زوجته "أم عبدالله" بعد زواج استمر 15 عامًا، وحدث الطلاق منذ قرابة 12 عامًا وله منها 3 أبناء، عبدالله ومحمد ومنار.