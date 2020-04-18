إبراهيم المريسي يعلن إصابته بكورونا..ويكشف عن رحلته مع المرض! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يكن الفنان اليمني إبراهيم المريسي الشهير بـ "العم ناجي"، بعيدا عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ إذ أعلن إصابته أثناء تواجده بدولة الإمارات.

ونشر إبراهيم المريسي، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، مجموعةً من الصور له وهو يرقد بداخل أحد المستشفيات معلقًا عليها بالقول: "أصبت بفيروس كورونا، وهذا قضاء الله وقدره، واللهم لك الحمد".

كما نشر المريسي فيديو آخر عبر قناته الرسمية على اليوتيوب عن كيفية إصابته بفيروس كورونا الذي يضرب العديد من دول العالم في الوقت الحالي بصورة مفزعة، ورحلة علاجه قال فيه: "أنا بقالي أسبوعين في مستشفي سليمان الحبيب بالإمارات وكنت مصابا بفيروس كورونا وما كنت أعرف، والأعراض كانت بسيطة في البداية كان عندي زكام وكحة بس كان ده عادي بالنسبة إلي لأني دائما تجيلي كحة".

وأضاف الفنان اليمني الشهير: "في البداية شعرت بضيق في النفس بسيط أعقبه انسداد كامل للأنف وانعدام حاسة التذوق، هذا الأمر أقلقني خاصة أنه يتشابه مع أعراض البرد العادي".

وتابع المريسي: "في بداية ماعرفتي بالمرض وإني مصاب بالكورونا، نفسيتي كانت صفر وكنت متعب ومريت بأشياء وايد صعبة، كنت بخففها بقراءة القرءان والصلاة، وأحب أشكر الطاقم الطبي اللي في المستشفي، بجد الإمارات عاملة شئ عالي في الحجر الصحي، وأنا الفريق اللي كان متابعني، يستاهل كل تقدير على الدقة والاهتمام اللي كانوا يراعوني إياه".

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كما تضمن الفيديو الذي نشره أيضا لحظة خروجه من المستشفى بعد شفائه من فيروس كورونا، وقال معلقا على تلك اللحظة: "الحمد لله أنا دلوقتي خارج وهذه ورقة مطلوب مني أوقع عليها تتضمن عدم خروجي من منزلي لمدة 14 يوما يعني بداية خروجي هتكون في رمضان ربنا يعافينا وبشكر كل اللي اتصلوا علي ودعولي".

واختتم الفنان اليمني بقوله: "التزموا إجراءات السلامة؛ لأني مريت بأشياء وايت صعبة ومؤلمة أتمنى ما حدا يمر بها وبشكر الفريق الطبي بالإمارات للمرة الثانية ولازم نشجعهم كثير لأنهم الجيش الأبيض اللي بيحمينا" .

ويعد المريسي نجم أفلام "العم ناجي في الإمارات"، و"بتاع كلو"، و"فريج الطيبين".