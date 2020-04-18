ابنة شقيقة راغب علامة تكشف رحلتها مع كورونا.. والأعراض التي واجهتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت ابنة شقيقة الفنان اللبناني راغب علامة، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، راوية تفاصيل شفائها من المرض خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت ميرفت ترمس، والبالغة من العمر 23 عاما، بأنها وعلى الرغم من اتباعها لإجراءات العزل الذاتي والتباعد الاجتماعي، إلا أنها أصيبت بالفيروس، مضيفة أنها عالجت نفسها منه وهي في منزلها.

وعن الأعراض التي شعرت بها ميرفت أثناء إقامتها في الولايات المتحدة، قالت ميرفت: "بدأت أشعر بصداع وعوارض خفيفة فاتصلت بالطوارئ وذهبت لأحد المستشفيات؛ إذ كنت أعتقد أن ما أعانيه بسبب الضغوط أو حساسية، لكن الأطباء قالوا إن هذه العوارض الخفيفة تعني الإصابة بكورونا، لكنني لست في حاجة للعزل في المستشفى".

وأضافت ميرفت خلال حديثها في أحد اللقاءات الصحفية بأنها واجهت صعوبة في التنفس، متابعة بالقول: "كنت أنام 15 ساعة من شدة التعب وأوجاع الجسم، وازدادت الأعراض، حيث لم أستطع الوقوف والمشي، وكنت أشعر بأوجاع بالجهاز الهضمي"، مؤكدة على أنها مع الوقت كانت تظن انها شفيت لكن الأعراض كانت تعود للظهور عليها فجأة ثم تختفي فجأة، وأنها أصيبت في البداية بأعراض خفيفة ثم اشتدت حدة المرض، وهو ما يعني عدم الاستهانة بأي عارضٍ خفيفٍ يظهر.

هذا وكان الفنان اللبناني راغب علامة قد أعلن في تغريدة له، عن شفاء ابنة شقيقته ميرفت من فيروس كورونا؛ إذ قال فيها: "ميرفت ابنة شقيقتي، تعيش في أمريكا في ولاية ميسوري، أصيبت بـ فيروس كورونا، والآن قد شفيت منه والحمدلله بدون الدخول الى المستشفى".

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وتابع راغب في تغريدته بالقول: "حيث إن أمريكا عاجزة عن إدخال كل من أصيب بالڤيروس الى المستشفى، وطببت نفسها بنفسها نشرت تجربتها ونصائحها بعد 3 أسابيع من المعاناة، الحمدلله على السلامة حبيبتي مارو".

وكانت ميرفت نشرت في وقتٍ سابق، تغريدة أعلنت فيها تفاصيل رحلتها، وجاء فيها: "بعد 21 يوما من القتال الصامت مع كوفيد 19، أعتقد أنه من الآمن أن أقول أخيرا إنني اقتربت كثيرا من الشفاء".

وأضافت ميرفت في تغريدتها: :الخبر السار هو أنني أتحسن. لكن الأمر استغرق أكثر من ثلاثة أسابيع لقول ذلك، وكان ذلك مع النسخة "المعتدلة، مما يعني أنني لم أكن في المستشفى".