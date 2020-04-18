ثلاثة مطربين يستعدّون لإحياء حفلات "شم النسيم" من منازلهم

يستعد 3 مطربين لإحياء حفلات عيد "شم النسيم" من داخل منازلهم، ضمن التدابير الاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد، وذلك في إجراء غير مسبوق بشأن حفلات ذلك الموسم الذي تميز بخروج المواطنين إلى الحدائق والمتنزهات والنوادي للاحتفال به.

وبحسب بيان صادر عن فضائية "إم بي سي مصر"، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن المطربة المغربية جنات والمطربان المصريان مصطفى حجاج ومصطفى شوقي سيحيون حفلات غنائية من منازلهم، الاثنين 20 نيسان/ أبريل الجاري.

وستذيع "إم بي سي مصر"الحفلات حصريا عبر شاشتها، ابتداء من 12 ظهرا بالتوقيت المحلي للقاهرة، ضمن شعار "حفلتك في البيت"، والذي أطلقته لحث المشاهدين على الاحتفال بعيد شم النسيم في المنزل.

ومن الأغنيات التي سيتضمنها الحفل "حب جامد" و"واحشني" لجنات و"ملطشة القلوب" لمصطفى شوقي و"يا بتاع النعناع" لمصطفى حجاج.

وأعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الخميس، عن إغلاق كافة المتنزهات والحدائق والشواطئ في يوم عيد شم النسيم الموافق الاثنين 20 أبريل/نيسان الجاري.

وتابع: "كما سيتم وقف كافة وسائل النقل العام أيضا، بالإضافة إلى إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية" على مدار الأربع والعشرين ساعة".

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن "هناك توجيه لوزارة الداخلية ولجميع المحافظين، لردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة".

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن "أرقام الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ما زالت وفق السيناريوهات المتوقعة"، وأكد أن "الهدف الأول والأخير من كل الإجراءات هو صحة المواطن"، وشدد على أن الدولة المصرية حريصة على الاستمرار في السيطرة على أزمة "كورونا".

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