جوني ديب ينضم لإنستغرام ويغني Isolation لجون لينين

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







"الخليج 365" من بيروت: انضم النجم العالمي، جوني ديب، حديثا لـ"إنستغرام"، ليكون أحدث نجوم هوليوود المنضمين للتطبيق المخصص للصور.

وشارك الممثل الأميركي أول منشور له عبر صفحته، التي بلغ عدد متابعيها خلال ساعات 2 مليون و 700 الف متابع، والمنشور عبارة عن صورة أرفقها بتعليق: "أرحب بكم جميعا إني أصور لكم مقطع فيديو أمهلوني دقيقة".

وما لبث أن نشر فيديو تحدث فيه عن العديد من المسائل، أهمها أزمة فيروس كورونا التي يعيشها العالم، قائلا: "علينا جميعا أن نراعي بعضنا البعض في ظل تفشي هذا الوباء". وعن انضمامه حديثا لعالم مواقع التواصل الاجتماعي، علق بالقول:" حقا لم أجد السبب الحقيقي وراء انضمامي لانستغرام"، موجها الشكر لجمهورها الذي دعمه لسنوات طويلة.

وأعلن النجم الأمريكي عن تعاون جديد جمعه مع صديقه عازف الغيتار الأسطوري، ​جيف بيك​، وقد أصدر الثنائي غلافا لـ أغنية ​جون لينون​ "العزلة" Isolation، وهي أول أغنية فردية تم إصدارها كثنائي. كما شارك جيف مقطعا من الأغنية في صفحته، ويسمع فيها صوت جوني ديب وهو يغني، فيما يعزف جيف على الغيتار. وعلق عليه: "لقد عملنا أنا وجوني على الموسيقى معا لبعض الوقت، وقمنا بتسجيل هذه الأغنية خلال فترة وجودنا في الأستوديو العام الماضي".

وأضاف: "لم نكن نتوقع إصدارها قريبا ولكن نظرا لكل الأيام الصعبة والعزلة الحقيقية التي يمر بها الأشخاص في هذه الأوقات الصعبة، قررنا أنه قد يكون الآن الوقت المناسب حتى تسمعوها".