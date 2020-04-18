نيللي كريم تعترف بأنها ممنوعة من البكاء بأمر الطبيب

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: حلت الممثلة المصرية نيللي كريم ضيفة على الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا في برنامج لايف من الدوبلكس الذي يذاع على قناة أون المصرية.

قالت كريم إن اسمها الحقيقي في البطاقة الشخصية نيللي محمد السيد عطا الله عثمان ، وأن ولديها أربعة أبناء هم كريم ويوسف وسيليا وكندا، مشيرة إلى أنها لم تقدم أدوارا كئيبة، لكنها كانت عميقة.

وأضافت: "أنا معملتش أدوار كئيبة ولكنها أدوار عميقة، وأقدم هذا العام دور كوميدي لأول مرة".

وأوضحت أن كثرة البكاء في المسلسلات التي قدمتها سابقا تسببت لها في فتق في العين، وهو ما استلزم إجراء عملية جراحية في عينها، "أمرني الطبيب بمنع البكاء لمدة 6 أشهر".

وكشفت الممثلة المصرية ملامح الشخصية التي ستجسدها هذا العام في مسلسلها الجديد "100 وش"، الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل. وهي فتاة "نصابة"، تسكن في حي بولاق، حيث ستقابل الفنان آسر ياسين، الذي يجسد دور نصاب لكنه يقطن في منطقة الزمالك.

مشيرة إلى أن "المسلسل ليس مأخوذا من أي عمل فني آخر".

موضحة أنها كانت تتمنى أن تجسد شخصية الراقصة سامية جمال، لكنها قررت تأجيل هذه الخطوة.

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وعن حياتها الشخصية قالت كريم: "أنها صبورة، وتجيد اللغتين الإنجليزية والروسية وتتمنى تعلم الإيطالية، كما تحب سماع الموسيقي"، وأنها تمارس عدة هوايات خلال فترة بقائها في المنزل، مثل الكروشيه والتريكو وكافة أعمال الشغل اليدوي.

كما قام بعض الأشخاص المقربون منها بالإفصاح عن بعض الحقائق عنها من خلال رسائل ، منها أنها بالفعل سامحت زميلها إسلام إبراهيم ، الذي تسبب في حادث لها أثناء تصوير مسلسل "مية وش" ، وأدى إلى تمزق في قدمها الأيمن ، وأكدت أن الأمر لم يكن بيده وهي لم تغضب منه قط .

ومن الحقائق الغريبة عنها والتي فضحتها صديقتها أنها قامت بإرتداء بنطلون بيچامة تحت فستانها في إحدي المهرجانات عند صعودها علي الred carpet ، وفسرت نيللي هذا الحدث أنها تفاجأت بكون الفستان شفاف جدا ولم تجد أمامها حل سوي إرتداء بنطلون البچامة لأنها لم تكن لديها بديل غيره حينها .

وأيضا مطرب نيللي كريم المفضل هو حمدي بتشان ، ومن الحقائق التي أكدتها نيللي قالت أعشق أغنية " كلمني فهمني " وأقوم بتشغيل تلك الأغنية إذا كنت في طريق سفر طويل واقوم بقيادة السيارة ، وأفصحت إبنتها الصغيرة كنده عن حقيقة من حقائقها بأن الدجاج التي تطهيه نيللي سيء للغاية ،أما إبنتها سيليا تري أن من حقائق نيللي أنها لا تجعل أحد يستخدم برفيوم Dior التي تمتلكه .