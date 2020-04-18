كارمن لبس: بدي مصرياتي.. بدي آكل!

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"الخليج 365" من بيروت: من جديد أطلقت الممثلة اللبنانية كارمن لبس صرخة بوجه تدابير صرف الدولار للمودعين في لبنان.

حيث نشرت الممثلة اللبنانية فيديو عبر حسابها على الانستغرام اشتكت فيه من غلاء المعيشة، ورفضها لسحب المال المودع في حسابها بسعر الصرف الرسمي لليرة 1500 ليرة في وقت يباع الدولار لدى الصرافة بأكثر من ذلك بكثير، معتبرة أن هذه العملية هي سرقة بحق المواطن اللبناني.

ووجهت لبس حديثها لجمعية المصارف في لبنان، وقالت: "بدي جزء من مصرياتي بدي آكل"، وحددت مبلغا حيث قالت إنها لن تأخذ أقل منه لأن سعر صرف الدولار من 2900 ليرة و3000 ليرة. وأكدت لبس أنها تعاني من الأسعار الجنونية، مشيرة إلى أن سعر كيلو البصل وصل إلى 4 آلاف ليرة وكيلو الثوم بـ 12 ألف بعملة بلادها، مضيفة: "فيه سرقة مش طبيعية".

واستنكرت لبس عدم اهتمام المسؤولين بمعاناة شعبهم، قائلة: "لا يسأل ولا يحزنون، وأنا أريد مصرياتي سلموني بطاطا لا تسلموني شعير". وتابعت: "رجعوا يعطوا 500 دولار كل 15 يوما مصروفنا"، متسائلة "كيف هذا الحكي غير معقول"، قائلة "إنها مضطرة ان تحول لأختها في فرنسا مصاري".

وناشدت كارمن المسؤولين والمعنيين لحلّ أزمة الدولار التي يعاني منها جميع الذين يملكون حسابات بالدولار في المصارف.