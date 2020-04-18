عقد قران ياسمين صبري وأبو هشيمة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، صوراً من حفل زفافها على رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، عبر حسابها على "إنستغرام".

وكانت ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة احتفلا بعقد قرانهما، أمس الجمعة، في أجواء بسيطة وخاصة، اقتصر الحضور فيها على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين.

وأكد أحمد أبو هشيمة خطوبته من ياسمين صبري، في شهر آذار الفائت.

وسيطرت على أجواء الاحتفال العائلي حالة من الهدوء والبساطة، مع قلة الحضور واقتصاره على المقربين عائلياً من العروسين، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات.

وقال أبوهشيمة وياسمين في بيان لهما: "تقديرا لمحبة الناس ومَن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية"، وأضافا: "وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيداً أن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذ راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

يشار إلى أن أحمد أبو هشيمة كان متزوجاً من الفنانة هيفا وهبي، من 2009 إلى 2012.

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بينما كانت ياسمين صبري متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني، وأعلنت انفصالها عنه في 2017، بعد زواج دام 5 سنوات.