شكرا لقرائتكم خبر عن تقاليع النجوم فى زمن كورونا.. علامة نصر من مخرج وقبلة بالماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً تلو الآخر ترصد عدسات المصورين لقطات عديدة للنجوم والمشاهير حول العالم ممن يحاولوا فك قيود الحجر الصحى الذاتى بالقيام بالتنزه أمام منازلهم لفترة أو بشراء مستلزمات منزلية، إلا أن الغريب هو ما اعتبر بمثابة "تقاليع" من جانب عدد من النجوم والمشاهير في الخارج كما يظهر في التقارير التالي مع عدد منهم.

البداية من النجم بن افليك وصديقته النجمة الشابة انا دي ارماس، والتي رصدتهما عدسات المصورين أثناء تنزهما في الشارع وهما يستمتعا بوقتهما معاً، والتقطت صورة لهما أثناء تقبيل افليك لصديقته ومحبوبته التي تصغره بـ 16 عاما رغم ارتداء الماسك، وذلك عبر تقرير نشره موقع ديلي ميل.



بن افليك يقبل صديقته انا دي ارماس

أيضاً ظهر المخرج الكبير ستيفين سبيلبيرج وهو يرتدي الماسك ويسير بصحبة أصدقائه، كما رصدت الصور المخرج ذى الـ 73 عاما وهو يلوح بعلامة النصر.



ستيفين سبيلبيرج وعلامة النصر للمصور

كما التقطت عدسات المصورين صورا للممثلة الأمريكية امبر روز أثناء تجولها في مدينة لوس أنجلوس وفقاً لتقرير نشره موقع ديلي ميل وهي ترتدي الروب مما أثار جدلاً كبيراً، وذلك أثناء إجرائها مكالمة تليفونية، فلم ترتدى كمامة أو ماسك، وإنما اكتفت بالروب فقط.