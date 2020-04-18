شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أيام على انتهاء تصوير "الفتوة" والمخرج يواصل المونتاج والجرافيكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك القائمون على مسلسل "الفتوة" بطولة النجم ياسر جلال على الانتهاء من تصوير المسلسل، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث أكد مصدر مقرب من العمل لـ"الخليج 365" أن أسرة المسلسل تيبقى لها 7 أيام فقط وتنتهى من التصوير.

وفى سياق متصل، يجرى حالياً المخرج حسين المنباوى عمليات المونتاج والجرافيكس للحلقات الأولى بالتزامن مع التصوير، وذلك من أحجل تسليم الحلقات الأولى للعمل لشركة سينرجى المنتجة للمسلسل، والتي بدورها ترسلها للقنوات لعارضة، حيث من المقرر أن تعرض قناة الحياة المسلسل على شاشاتها في رمضان .

وطرحت الشركة المنتجة للعمل، البرومو الدعائى الأول، والذى ظهر فيه ابطال المسلسل بـ النبوت، والملاية اللف، واحتوى أيضاً على عدة أزمات بين كبير الفتوات، وكبير المدبح، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والإثارة ، كما كشفت الشركة عن الاغنية الدعائية بعنوان "البذرة الطيبة" للمطرب الشعبى أحمد شيبه.

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.