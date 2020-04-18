"والدها قاطعها وسبب تقديمها لدور الأم".. معلومات عن عزيزة حلمي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تمر اليوم ذكرى وفاة الفنانة عزيزة حلمي، التي رحلت عن عالمنا في 18 أبريل 1994، ونستعرض لكم بعض المعلومات والتصريحات لها.

-ولدت عزيزة حلمي في 6 يونيو 1929 في محافظة الشرقية.

-كانت تهوى الفن منذ الطفولة، لكن أسرتها كانت ترفض ذلك، حين انتقلوا إلى القاهرة كانت جارتها الفنانة زينب صدقي، التي جعلتها تحقق حلمها بالالتحاق بالفن.

-قدمت منذ أول أفلامها "قبلني يا أبي" دور الأم، إذ جسدت دور والدة محمد فوزي، رغم أنها كانت تصغره في السن، وهو ما فسرته سبب استمرارها في تقديم دور الأم.

-قالت إن والدها قاطعها بعد عملها في التمثيل، لكنها تحولت لمصدر فخر لعائلتها فيما بعد.

-قالت إن مقارنة المسلسلات بالأفلام ظالمة، لأن المسلسل أكثر تأثيرا لأن مدته أطول، مضيفة أن نشاطها المسرحي ضعيف، وأن المسرح يحتاج إلى تفرغ، ويضيع جميع الحقوق جانبه حتى حقوق الزوج والبيت.

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قالت إنها احترمت حسن يوسف في فيلم كفاني يا قلبي لكونه المنتج والمخرج ولكنه أسند دور البطولة للفنان فريد شوقي، وقدم دور ثاني.

- تزوجت عزيزة حلمي من الكاتب علي الزرقاني، لكنه كان يرفض مشاركتها في أعماله باستثناء المراهقات، بناءً على ترشيح من ماجدة.

-كان لديها ابن واحد من زوجها، لكنه توفي بسبب وعكة صحية شديدة.

قالت عزيزة إنها شاركت في فيلم "أيامنا الحلوة" وجسدت دور امرأة مجنونة، طول الفيلم كنت حاملة لقطة، وهذا الدور علم مع الجمهور لدرجة أني كنت أسال عن القطة في الشارع.

- توفيت في عمر الـ65، خلال نومها، دون أي شكوى من أمراض.