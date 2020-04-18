تراند اليوم : فيديو| ابنة شقيقة "راغب علامة" تكشف تفاصيل إصابتها بـ "كورونا"



كشفت ميرفت ترمس، ابنة شقيقة المطرب اللبناني راغب علامة عن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا والذي شفيت منه بعد البقاء لعدة أيام في المنزل بالولايات المتحدة حيث تقيم.

وأضافت ميرفت (23 عامًا) في مقابلة مع قناة "سكاى نيوز"، أنها بدأت تشعر بصداع وعوارض خفيفة فاتصلت بالطوارئ وذهبت لإحدى المستشفيات، لكنها لم تتصور أنه سيتم تشخص حالتها على أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتابعت قائلة: "كنت أعتقد أن ما أعانيه بسبب الضغوط أو حساسية، لكن الأطباء قالوا إن هذه العوارض الخفيفة تعني الإصابة بكورونا، لكنني لست في حاجة للعزل بالمستشفى".

وكان "راغب علامة" كشف قبل أيام عن إصابة ابنة شقيقته المقيمة في الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد، لكنه أكد أنها عالجت نفسها بنفسها ولم تذهب إلى المستشفى.

Advertisements

وكتب علامة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "ميرفت ابنة شقيقتي، تعيش في أميركا في ولاية ميسوري، أصيبت بفيروس كورونا، والآن قد شفيت منه والحمدلله بدون الدخول إلى المستشفى".

وأضاف: "أمريكا عاجزة عن إدخال كل من أصيب بالفيروس الى المستشفى، وطببت نفسها بنفسها. نشرت تجربتها ونصائحها بعد ٣ أسابيع من المعاناة، الحمدلله عالسلامة حبيبتي مارو".



