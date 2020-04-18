تراند اليوم : بعد "تبرؤ" والدها.. والدة "ياسمين صبري" تعلق على زواجها من "أبو هشيمة"

هنأت والدة الممثلة المصرية، ياسمين صبري ابنتها على زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، خلال حفل عائلي اقتصر على أفراد الأسرتين.

وكتبت والدة "ياسمين"، عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام": "تم اليوم عقد ابنتي الحبيبة ياسمين على أحمد أبو هشيمة.. ربنا يبارك يارب".

وجاء ذلك بعد أن شهدت الساعات الماضية تداول حساب منسوب لوالد "ياسمين" يعلن فيه التبرؤ منها عقب تداول صور لعقد قرانها من أبو هشيمة .

إذ تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي رسالة لوالد ياسمين صبري يقول فيها: أنا د.أشرف صبري، والد ياسمين صبري من ضمن فريق محاربة كورونا، أعلن تبرئتي من بنتي ياسمين صبري اللي ضربت بعرض الحائط كل الأصول وسمعة العائلة ولم يتم خطبتها ولم يقابلني أحد لا أنا ولا أخوها بلال وإني أعيش في الإسكندرية ونتبرأ منها عائليا وولادي تبرأوا منها بسبب تصرفاتها التي أهانتنا جميعا وأصبحت لا تمت إلى عائلتنا بصلة ولم نرتبط أو نقابل أحدا وما ادعته بخطبتها لأحد الأشخاص كذب".

وفور تداول الرسالة المزعومة على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الحساب الرسمي لوالد ياسمين صبري بتهئنة مقتضبة عبر حسابه قائلاً: "مبروك لبنتي ياسمين".

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