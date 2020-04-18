ميرنا وليد - بيروت - طرح مؤخراً البوستر الخاص بمسلسل "​لما كنا صغيرين​" للممثلة المصرية ​ريهام حجاج​ التي تصدرت البوستر والبرومو أيضا بالرغم من مشاركتها مع ممثلين مهمين ​محمود حميدة​ و​خالد النبوي​.

ويتم تداول العديد من الأخبار عن خلافات بين النبوي وحميدة وريهام بسبب تصدرها في بوستر وبرومو العمل.

وقد علم موقع "الفن" من مصدر داخل العمل بأن الإتفاق تم مع الممثلين النبوي وحميدة على المشاركة في المسلسل -الذي يعد ثاني تجربة بطولة مطلقة لريهام حجاج في الدراما- على أن يتم وضع اسم كل من الممثلين النبوي وحميدة بشكل يليق بتاريخهما الفني، وسيذكر إسمهما في نهاية "التتر" بشكل مميز بعد موافقتهما عليه.

يذكر أن خالد النبوي انضم الى العمل بعد تعاقد كافة الممثلين عليه، وعلى عكس ما يشاع فلا يوجد أي خلافات بين حميدة والنبوي وبين حجاج بطلة العمل.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هذه حقيقة خلاف خالد النبوي ومحمود حميدة مع ريهام حجاج بسب تصدرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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