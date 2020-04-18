حمل نانسي عجرم يثير الجدل..وهذا ما قاله صادق صبّاح

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الأخبار عن حمل الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ بطفلها الرابع.

وقد أطل المنتج ​صادق صبّاح​، في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه شريف عامر، ويعرض عبر قناة MBC مصر، وتحدث عن مسلسل من إنتاج شركته وهو "سكر زيادة" الذي سيعرض في شهر رمضان المبارك.

وحين سؤاله عما إذا كانت نانسي ستطل كضيفة شرف في المسلسل بالإضافة إلى غنائها التتر، رد:"نانسي عجرم مشاركة بصوتها الرائع في التتر، لكننا عاملين مفاجأة صغيرة يوم الأحد أو الاثنين .. وهي غنت بكل حب وكان نفسها جدًا تيجي تحضر معانا بس لما سجلت كانت أزمة التعبئة العامة، وكمان اعتقد انها حامل ربنا يقومها بالسلامة فسجلت فقط".

يذكر أن المسلسل يجمع بين الممثلتين المصريتين نبيلة عبيد ونادية الجندي لأول مرة في عمل.

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