وفاة العراقية “ملاك الزبيدي” وشقيقتها تنعاها بكلمات مؤلمة

كتب امير فتحي في السبت 18 أبريل 2020 09:48 صباحاً - نعت عائلة الفتاة العراقية “ملاك الزبيدي”، اليوم السبت، ابنتهم التي قضت إثر تعرضها لحروق شديدة قد تكون مرتبطة بعنف منزلي، بعد أن تسببت قضيتها بهزة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، وجذبت اهتماما دوليا.

وقالت شقيقة ملاك، في منشور عبر حسابها على الفايسبوك “انتقلت الى رحمه الله ملاك حيدر الزبيدي”، مضيفة “راحت العافية وياج يا خيتي (ذهبت العافية معك يا أختي)”.

وبحسب الاطباء الذين كانوا يشرفون على علاجها فان وفاتها جاءت بسبب توقف كلياتها وتسمم الجلد بسبب شدة الحروق.

وكانت ملاك قد أقدمت على حرق نفسها جراء عنف أسري متواصل من زوجها وعائلته، ونالت الحروق من 50 في المئة من جسدها الذي عانى من التسمم.

وكان محافظ النجف، لؤي الياسري، قد وجه الاحد الماضي، بتشكيل فريق تحقيق متخصص حول حادثة حرق امرأة من المحافظة، وعقب ذلك عرضت محكمة تحقيق النجف تفاصيل شكوى سيدة تعرضت للحرق فيما كشفت عن الفاعل الرئيسي. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى بان “المشتكية سجلت شكوى أمام محكمة تحقيق النجف ضد زوجها بداعي قيامه بضربها وقيامها بحرق نفسها جراء استخدام العنف ضدها ولم يقم زوجها بإطفائها وان والد زوجها هو الذي نقلها الى المستشفى بعد ان قام بإطفائها.