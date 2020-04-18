معتصم النهار يغيب عن دراما رمضان 2020.. والجمهور: سنشتاق لك

متابعة بتجـــــــــرد: على إثر أزمة تفشي فيروس كورونا، وقرار التعبئة العامة الذي فرضته الدولة اللبنانية إضافة إلى إقفال مطار لبنان وحدوده حالا دون استكمال معظم الأعمال الدرامية التي تقوم شركة صبّاح أخوان بتصويرها في لبنان وبالتالي خروجها من السباق الرمضاني.

ومن بين هذه الأعمال، مسلسلي “من الآخر” و”أسود فاتح” بطولة النجم السوري معتصم النهار، الذي كان قد انشغل بتصوير مشاهده فيهما إلى حين وقوع أزمة كورونا وقرار وقف التصوير الذي اتّخذته الشركة لحماية نجومها وطاقم عملها.

وأنشأ محبو معتصم النهار في الساعات الماضية هاشتاغ “سنشتاق لك معتصم”، وحقق تداولًا واسعًا عبر موقع “تويتر” حيث أعربوا من خلاله عن أنهم سيشتاقون لإطلالة نجمهم المفضّل في السباق الدرامي لهذا العام.

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وكان معتصم النهار قد أثنى على المجهود الكبير الذي تبذله شركات الإنتاج الدرامية لإنصاف السباق الرمضاني ومواجهة الوباء وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: “كلمة حق يجب أن تُقال. المنتجون على اتمّ الجهوزية لإنصاف السباق الرمضاني ومواجهة هذا الوباء، رغم صعوبة ظروف التصوير. وباء لا يرحم، ومحطات ايضًا!وبالرغم من ذلك، ما زال التعاون سر النجاح. تصبحون على شهر رمضان مبارك”.

تجدر الإشارة إلى أنه يعرض حالياً للنجم معتصم النهار مسلسل “ما فيي” ويحقق نجاحًا كبيرًا في لبنان وعدد كبير من البلدان العربية.

يشارك في بطولة مسلسل “ما فيي” إلى جانب معتصم النهار، مجموعة من نجوم الدراما السوريين واللبنانيين، من بينهم فاليري أبو شقرا ونادين خوري وزينة مكي ومحمد قنوع وأحمد الزين وبيار داغر وجو طراد ونتاشا شوفاني وإلسا زغيب وغيرهم.