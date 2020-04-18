باسل خياط يُغنّي جيمس براون.. ما القصّة؟

متابعة بتجـــــــــرد: ينتظر الجمهور مسلسل “النحات” الذي سيجمع النجم السوري باسل خياط مع الممثلة الجزائرية أمل بشوشة بعد اجتماعهما في مسلسل الإخوة.
ومن المعروف أن العمل سيُعرض عبر شاشتي تلفزيون “أبو ظبي” و”LBCI” التي نشرت برومو جديد للعمل عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام.
وفي الفيديو يظهر باسل بشخصية المغني حيث يقف على المسرح ويؤدي أغنية “I Feel Good” للفنان العالمي جيمس بروان James Brawon.
كما ظهر وهو يصارع على منصة المصارعة وسط هتافات كبيرة وحماس عالي من الجمهور الذي يشاهده ضمن أحداث المسلسل.
بالإضافة إلى أنه ظهر وهو يتحدث اللغة الإنكليزية في نهاية البرومو وعلى ما يبدو أن الجمهور سيعيش لحظات ممتعة مع هذه الشخصية من الشخصيات الثلاثة التي يلعبها خياط في العمل.
أما عن أمل بشوشة فأطلت في ستايل كلاسيكي مرتدية القبعة السوداء التي تناسب أغنية جميس براون في ذلك العصر مع مكياج خفيف يناسب إطلالتها حيث كانت من مستمعي حفلة باسل خياط.
الجدير ذكره أن أغنية I feel good تُعتبر من أشهر أغاني جيمس بروان في موسيقا الجاز حيث حققت ملايين المشاهدات عبر مختلف المنصات الرقمية.
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