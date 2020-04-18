جان يامان يشنّ هجومًا عنيفًا على المنتجين العرب: “يقدمون لنا عروضًا رخيصة”

متابعة بتجــــــــرد: تحدّث النجم التركي جان يامان عن سبب عدم مشاركته في أي عمل من إنتاج عربي، رغم الشهرة الواسعة التي يتمتع بها في معظم البلدان العربية.

وشنّ جان يامان هجومًا عنيفًا على المنتجين العرب والعروض التي يُقدّمونها للمشاهير الأتراك.

وقال جان: “يظنون أننا سلعة رخيصة لذلك يقدمون لنا عروضًا تافهه مثل الإعلانات الرخيصة أو إفتتاح مطعم أو العشاء مع النساء!”. وتابع: “نحن ممثلين لسنا بضاعة تتصرفون بها كما يحلو لكم!”.

من جهة ثانية يستعد جان يامان لمسلسله الجديد “السيد الخطأ” الذي تشاركه بطولته الممثلة التركية أوزغي غوريل.

الجدير ذكره أن جان يامان يستثمر فترة الحجر الصحي في تعلم اللغات حيث كان قد نشر رسالة وجهها لمحبيه في إيطاليا.