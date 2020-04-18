خواكين فينيكس يطالب بإطلاق سراح السجناء في نيويورك

متابعة بتجــــــــــرد: طالب الممثل الأميركي العالمي القدير خواكين فينيكس بإطلاق سراح السجناء في مدينة نيويورك الأميركية خوفاً عليهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

ونشر فينيكس فيديو جديداً عبر حسابه على “إنستغرام” وجّه فيه هذا الطلب، قائلاً: “أحد لا يستحق أن يموت في السجن بسبب كورونا”.

وجاءت هذه المطالبة للممثل الشهير خواكين فينيكس ضمن حملة “أطلقوا سراح المسنين في السجن” الإنسانية. وناشد في الفيديو حاكم نيويورك أندرو كومو بالإفراج عن السجناء، بعد أن فقدت السلطات في الولايات المتحدة السيطرة على الفيروس بإصابة 600 ألف مواطن أميركي، معظمها في نيويورك، ووفاة أكثر من 22 ألفاً.