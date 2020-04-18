بوراك يستأنف تصوير مسلسله رغم كورونا ويتعرّض لانتقادات واسعة

متابعة بتجـــــــــرد: قرّر القائمون على مسلسل ”المؤسس عثمان“ أن يستأنفوا تصوير المشاهد المتبقيّة منه، على الرغم من تفشّي فيروس كورونا في تركيا وتسجيل حالات جديدة يومياً.
ويبدو أنّ مسلسل “المؤسس عثمان” سيكون أوّل مسلسل يعود لاستئناف التصوير وكسر الحجر المنزلي.
وفي التفاصيل عاد فريق العمل وعلى رأسهم بطل المسلسل بوراك أوزجفيت إلى استكمال التصوير في الساعات الأخيرة مع أخذ الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، الأمر الذي عرّضهم لانتقادات واسعة من قبل الجمهور التركي الذي وصف القناة التي تعرض المسلسل بأنها قناة ”جشعة“ تسعى فقط للربح المادي.
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