منى واصف: هذا ما أفعله في الحجر المنزلي.. وتخلّيت عن غروري

متابعة بتجــــــــــرد: كتبت الممثلة السورية القديرة منى واصف رسالة مطوّلة عبر صفحتها على “إنستغرام” خلال الساعات الماضية. ولفتت المسامع بعدما روت كيف تمضي وقتها خلال فترة الحجر المنزلي.

وقالت في رسالتها: “أجد الجلوس في المنزل ممتعاً، ولا أُعاني من الملل خلال وجودي بالمنزل بفترة الحجر لكوني بيتوتية من الأساس، ولا أخرج إلا للضرورة، وخلال هذه الفترة بعيدة عن مشاهدة التلفزيون والمسلسلات، وأخصص معظم وقتي للقراءة، الكتاب صديق وفي جداً لي ويرافقني دائماً”.

وتابعت واصف: “حالياً أقرأ كتاب مميز عن النجم العالمي “كلارك غيبل” وهو بطل الفيلم العالمي (ذهب مع الرياح)، كما أفكر بإعادة قراءة كتاب النجم الهوليودي “آلان ديلون” للمرة الثانية”، وللحقيقة أقرأ هذه الكتب لأنها تذكرني بالعظمة التي وصل لها هؤلاء النجوم العالميين، وتجعلني أفكر بضرورة التواضع الذي يشكل جزءاً مهماً من نجاح أي نجم، مهما وصلنا إلى مستويات شهرة ونجاح عاليين، فسيبقى هناك المزيد لتقديمه وسيبقى هناك مراحل أكبر من النجاح والنجومية”.

وأكملت قائلةً: “ففي بداياتي وعندما بدأت بالتألق وبدأ الصحافيين بكتابة كلام جميل عني، ربما شعرت بوقتها ببعض الغرور واعتدت بنفسي أكثر من اللازم، ولكنني مع مرور الوقت أيقنت ضرورة التأني، فقمت بالضغط على المكابح وعدت لطبيعتي، الغرور مدمر للنجوم ولذلك أنا اليوم أكثر تواضعاً من ذي قبل، ولا يمكن للفنان المغرور أن يصل للناس أبداً”.