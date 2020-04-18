عقد قران ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة: “الحياة تستمر”

متابعة بتجـــــــــرد: عقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قرانه على الفنانة المصرية ياسمين صبري، فى أجواء بسيطة بحضور أفراد الأسرتين.

وسيطرت على أجواء الاحتفال العائلي حالة من الهدوء والبساطة، مع قلة الحضور واقتصاره على المقربين عائلياً من العروسين، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات.

تمت مراسم عقد القران بصورة بسيطة وغير متكلفة، دون حضور واسع للمدعوين من مجتمعي الفن والأعمال، بخاصة أن العروسين من الأسماء البارزة فى المجالين. وكان البعض يتوقع أن يُعقد قرانهما في حفل كبير وأجواء صاخبة.

وقال أبوهشيمة وياسمين في بيان لهما: “تقديرا لمحبة الناس ومَن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية”، وأضافا: “وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيداً أن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذ راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون”.