شاكر خزعل يدعو لإضاءة شمعة أمل على نيّة مرضى كورونا

أطلق الكاتب شاكر خزعل من مقرّ حجره في بيروت تطبيق Candle of hope “شمعة أمل”، ودعا الكلّ من حول العالم لإضاءة الشموع الإفتراضية على نيّة المرضى والمصابين والناس الأكثر تضرراً وتأثّراً بفيروس كورونا.

ويهدف شاكر من خلال التطبيق إلى نشر الأمل مكان اليأس، والنور مكان الظلمة، داعياً الجميع إلى التوقف عن تعداد حالات المرضى والمصابين والوفيات، وإلى البدء بتعداد شموع الأمل المضاءة في كلّ بلد، لعلّ الأمل ينتشر أسرع من الكورونا.

يقول شاكر: بتنا اليوم نحصي عدد موتانا بسهولة، وهذا أمر مؤسف. “ما تعدّوا الموتى والمصابين، عدّوا شموع الأمل”، ولنرى أي بلد سيضيء شموعاً أكثر”.

حمّلوا تطبيق Candle of hopeالآن وأضيئوا شمعتكم الإفتراضية الخاصة، وادعوا أصدقاءكم وأحباءكم لإضاءة الشموع، وانشروا الأمل في زمن الكورونا.