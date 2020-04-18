التايجر يكرر اسم هيفاء وهبي في عقد قران ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تزال أنباء مراسم عقد قران الفنانة المصرية ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حديث الأوساط على كافة الأصعدة، والتي تأتي بعد مرور أكثر من شهر بعد إعلان خطوبتهما، وبدأ العديد من الجمهور يتداولون الصور التي تم تسريبها من عقد القران لتدور أحاديث حول حظوظ ياسمين صبري في الظفر برجل أعمال بحجم أبو هشيمة وعلى العكس يتحدثون عن فوز الأخير بقلب الفنانة الحسناء التي تعد فتاة أحلام العديد من الشباب.

وكانت الأحاديث في فترة الخطوبة منتصف مارس الماضي تناولت الفستان "التايجر" الذي ارتدته ياسمين صبري وربطه بفستان ارتدته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي طليقة أحمد أبو هشيمة وتحدث الكثيرون عن محبة أبو هشيمة للتايجر، ولوحظ هذه المرة أيضًا أن رجل الأعمال له محبة خاصة للتايجر بعدما جذب حذاء ياسمين صبري "الأبيض" الأنظار بشدة بعدما طعمته من الخلف باللون التايجر.

القصة بدأت عندما تداول المعلقون صور ياسمين صبري بالحذاء الأبيض المُطعم بالتايجر وسط حديث عن تعمدها الإساءة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وأنها ردت بتلك الصورة على حديث البعض في خطوبتها عن تعمدها إغاظة هيفاء وهبي بارتداء فستان تايجر لتقول أن الأمر لا يهمها.

وقالت متابعة تُدعى دينا حامد علام عبر "فيسبوك: "ياسمين نزلت خبر خطوبتها بفستان تايجر ردت هيفاء وسربت صورة بفستان تايجر مع أبو هشيمة يعني أنا الأصل وإنتي الكوبي، هوب ردت ياسمين يوم الفرح بشوز أبيض من ورا تايجر يعني إنتي والتايجر بتاعك في شوزي يا هيفا وطوبة على طوبة خلي العركة منصوبة يهده الفضا والحظر".

وأضافت المتابعة دودي إمام: "إحنا كبنات بنركز في حاجات ياجدع"، وأردفت حنين السرادي قائلًة: "يا جماعة انتوا إزاي قدرتوا تربطوا كل التايجرات ده بعضها كده"، واستطردت نهى محمد قائلًة: "عالم فاضية".

وتداولت صفحات عبر "فيسبوك" صور الحذاء الذي ارتدته ياسمين صبري أيضًا وقالت إن أحمد أبو هشيمة هو الذي يصمم على ارتداء زوجته التايجر وأنه يحبها أن تظهر به، وسط سخرية واسعة من جانب المتابعين الذين أطلقوا الكلمات المضحكة والساخرة من رجل الأعمال لتصميمه على ظهور ياسمين صبري بتلك الطريقة وأنه من اختار لها الحذاء.

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وفاجأ أبو هشيمة، الجميع بعقد قرانه على ياسمين صبري، التي كان قد خطبها رسميًا في منتصف مارس الماضي.

وعلم "فوشيا" من مصدر مقرب لأحمد أبو هشيمة، أن عقد القران أقيم في منزل أسرة الفنانة ياسمين صبري، بأجواء بسيطة حضرها أفراد الأسرتين وعدد بسيط للغاية من المقربين للعائلتين وسط أجواء احترازية والتزامًا بالتباعد الاجتماعي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال المصدر إن الاحتفال كان بسيطًا ولكنه تميز بالأجواء الاحتفالية أيضًا بإحضار "تورتة" 5 أدوار والعديد من الورود التي تعبر عن الأجواء الخاصة بالأعراس وحفلات الزفاف.

وأكد المصدر أن أجواء مراسم عقد القران جرت دون حضور واسع لأهل الوسط الفني وعالم رجال الأعمال بسبب الظروف التي نمر بها، منوهًا أن عقد القران تم لمنع القيل والقال حول تواجد أبو هشيمة وياسمين صبري سويًا وأن هذا القرار جاء بعدما كانت الترتيبات على العكس من ذلك تمامًا.

وكان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، قد تم خطبتهما منتصف مارس الماضي، وسط أجواء أسرية بسيطة، فيما تنتظر الفنانة المصرية عرض مسلسل "فرصة تانية" لها في شهر رمضان المقبل والذي يعد ثاني بطولة على التوالي.