نهى نبيل تروي كواليس التحقيق معها.. ومستاءة من "الشماتة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - روت الفاشينستا الكويتية نهى نبيل، كواليس القضية التي أخلت النيابة الكويتية سبيلها منها منذ أيام، بعد أن تم حجزها على ذمة التحقيق، بسبب كسرها قواعد الحجر المنزلي.

وتوجهت نهى نبيل، خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها بـ"سناب شات"، وتداولته الصفحات المهتمة بالمشاهير على موقع "إنستغرام"، بالشكر إلى جميع من سأل عنها من متابعيها خلال الأزمة التي تعرضت لها بعد أنباء حبسها.

وكشفت نبيل أنها لبت طلب الإدارة العامة للتحقيقات كي تدلي بأقوالها بواقعة بنك الدم التي سبق وتكلمت عنها، وقالت إن هناك فرق تطوعية تواصلت معها لتعلمها أن هناك نقص حاد بمخزون بنك الدم ومحتاجين لدعمها.

ووضحت أن تواجدها في بنك الدم لم يكن حملة إعلانية كما تم تداوله فالنية كانت دعم حملة وطنية فقط، كما وجهت الشكر للإدارة العامة للتحقيقات على تعاملهم المحترم والراقي معها.

وأبدت نهى استيائها من وصف بعض الناس لها بـ"المستهترة"، وأنها لا تحترم القانون ومن شماتة بعض المواقع الإخبارية فيها، ونصحت هذه المواقع أن تقدم حسن النية دائما مع أي أحد وإن لم يتفقوا معه في المحتوى الذي يقدمه ذلك الشخص لئلا يؤذي أهله أو محبيه، حسبما قالت.

وتابعت أن معظم التعليقات السلبية من أشخاص لا يتابعونها، وقالت:"إذا كنت لا تتابعني فعلى الأقل أكرمني بحسن ظنك لأن أنا واحدة من الناس مسخرة السوشال ميديا كلها بخدمة ديرتي وأهل ديرتي ".

كما علقت على هذه الشائعات "أنا شخصيا تأذيت منها.. وخوف أهلي على لما طالعوا إني مريضة وإن فينى وباء وإني مستهترة بأرواح الناس.. وفي عالم دخلت دعت على وسبوني وتدخلوا بحياتي وبخصوصياتي وبشرفي وبسمعتي ووايد أشياء ".

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وبينت أنها لا تريد ادعاء القوة وأن هذه الشائعات أثرت عليها وعلى جميع أهلها، وفى النهاية نصحت المتابعين بالتزام المنزل للمحافظة على سلامتهم وصحتهم.

وكانت نهى نبيل قد حسمت الجدل حول دخولها الحجر الصحي المؤسسي بسبب خرقها للحجر المنزلي بالكويت، موضحة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أنه تم إبلاغها بضرورة خضوعها لإجراء فحص "كورونا" كإجراء احترازي فقط.

واستطردت: "ما طلعت من البيت إلا لما رحت لدعم حملة بنك الدم إلى جانب العديد من الفرق التطوعية، وهناك تم فحص حرارتنا والتأكد من خلونا من أي أعراض قبل التبرع".

وتابعت: "فعليًا لم يتم إبلاغي بأي طريقة بأنني تحت الحجر بعد عودتي من السفر، لكن التزامي جاء من واقع إحساسي بالمسؤولية، وبعدما أصدرت الدولة بياناتها وحملاتها كنت من أول الداعمين لها".

وأعلن المحامي الكويتي ضاري الواوان، عن إخلاء سبيل موكلته الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل وذلك بضمان شخصي، متوعدا أنه سيقوم بمقاضاة جميع المسيئين لها.