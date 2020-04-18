لماذا غاب والد ياسمين صبري عن عقد قرانها على أحمد أبو هشيمة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لاحظ العديد من الحضور في عقد قران الفنانة المصرية ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة غياب والدها عن مراسم الحفل مساء أمس الخميس، الأمر الذي أثار تساؤلات الحضور من المقربين للأسرتين، حيث اكتفت ياسمين صبري بحضور والدتها فقط.

ووسط هذه التساؤلات كشف مصدر مقرب من ياسمين صبري السبب وراء عدم حضور والدها، حيث يعيش الأخير حالة غضب شديد من ياسمين صبري، بسبب عدم التزامها بنصائحه التي يسردها لها طوال الوقت.

وأكد المصدر في تصريح لـ"فوشيا" أن من أسباب غضب والد ياسمين صبري منها أنها لم تخبره عن العلاقة التي نشأت بينها وبين أبو هشيمة منذ البداية، وأنه علم بهذه العلاقة من الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي فقط.

في ذات السياق، يأتي تجاهل ياسمين صبري لوالدها في شأنها الخاص بعقد قرانها، بعدما تزوج من امرأة أخرى غير والدتها، وعدم إقامته معهما منذ فترة طويلة.

وفاجأ رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الجميع وقام بعقد قرانه على الفنان المصرية ياسمين صبري، التي كان قد خطبها رسميًا في منتصف مارس الماضي.

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وعلم "فوشيا" من مصدر مقرب لأحمد أبو هشيمة، أن عقد القران أقيم في منزل أسرة الفنانة ياسمين صبري، بأجواء بسيطة حضرها أفراد الأسرتين وعدد بسيط للغاية من المقربين للعائلتين وسط أجواء احترازية والتزامًا بالتباعد الاجتماعي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال المصدر إن الاحتفال كان بسيطًا ولكنه تميز بالأجواء الاحتفالية أيضًا بإحضار "تورتة" 5 أدوار والعديد من الورود التي تعبر عن الأجواء الخاصة بالأعراس وحفلات الزفاف.

وأكد المصدر أن أجواء مراسم عقد القران جرت دون حضور واسع لأهل الوسط الفني وعالم رجال الأعمال بسبب الظروف التي نمر بها، منوهًا أن عقد القران تم لمنع القيل والقال حول تواجد أبو هشيمة وياسمين صبري سويًا وأن هذا القرار جاء بعدما كانت الترتيبات على العكس من ذلك تمامًا.

وكان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، قد تمت خطبتهما منتصف مارس الماضي، وسط أجواء أسرية بسيطة، فيما تنتظر الفنانة المصرية عرض مسلسل "فرصة تانية" لها في شهر رمضان المقبل والذي يعد ثاني بطولة على التوالي.