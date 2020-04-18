مطاوع تعتذر عن الأعمال الفنية في رمضان 2020 بسبب أسرتها

القاهرة – لايف ستايل
أعلنت الفنانة المصرية حنان مطاوع، عدم مشاركتها في ماراثون الدراما الرمضانية لهذا العام، مؤكدة أنها اعتذرت عن الكثير من الأعمال الفنية بسبب غربتها في تنظيم وقتها ما بين عملها وحياتها الأسرية.
وأكدت "مطاوع" أنها عانت إرهاقا كبيرا من قبل نظير مشاركتها بأكثر من عمل في موسم واحد، مشيرة إلى أن مسلسلها الجديد (القاهرة كابول) لن يكون جاهزا للعرض في سباق رمضان لتطلب المشاهد المتبقية السفر لأكثر من مكان خارج مصر، مشيرًا إلى توقف تصوير المسلسل في الوقت الحالي، بسبب ظروف تفشي فيروس (كورونا) ومنع السفر وضرورة التزام البيوت، معربة عن أملها في أن يتم استئانف التصوير في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت أن ما جذبها للعمل السيناريو المتميز الذي كتبه مؤلف من أهم مؤلفي مصر في الوقت الحالي وهو عبد الرحيم كمال، كذلك وجود المخرج حسام علي، وهو متميز للغاية إلى جانب وجود نخبة من النجوم المتميزين فيه، مشيرة إلى أن المسلسل يلقي الضوء على قضايا الإرهاب التي تهدد الوطن العربي والعالم كله في الوقت الحالي، ومناقشة قضايا حساسة ضمن أحداث العمل.
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