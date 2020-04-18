شكرا لقرائتكم خبر عن نهير أمين والدة هالة صدقى وجدة أمينة خليل فى مسلسل "ليه لأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور حالياً الفنانة نهير أمين دورها فى مسلسل "ليه لأ" بطولة الفنانة أمينة خليل وشيرين رضا، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إخراج مريم أبو عوف، ومقرر عرضه فى 15 حلقة فقط، حيث تجسد نهير شخصية والدة الفنانة هالة صدقى، وجدة الفنانة أمينة خليل ونادرين فرج، خلال أحداث المسلسل، الذى يتناول العديد من القضايا الاجتماعية خلال أحداثه.

وفى نفس الوقت، تنتظر نهير أمين عرض مسلسل "فلانتينو" للنجم الكبير عادل إمام، في رمضان المقبل، حيث تقدم دوراً مختلفاً في أحداث المسسل، الذى كتبه أمين بهجت قمر، وإخراج رامى إمام، ويشارك في بطولته داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، محمد كيلانى، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، وعدد أخر من الفنانين.

مسلسل "ليه لأ" تدور أحداثه فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم ويشارك فى البطولة هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى ومحسن محيى الدين وعبد الرحمن أبو زهرة، وناردين فرج، وتم الاستقرار على عرضه فى النصف الثانى من رمضان، على أن يتم عرض مسلسل من 15 حلقة آخر تقف على إنتاجه نفس الشركة بعنوان "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام فى النصف الأول من الشهر الكريم.