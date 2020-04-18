شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل شخصية ماجد الكداونى مع تامر حسنى فى فيلم "مش أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان ماجد الكداونى خلال أحداث فيلم "مش أنا"، الصديق المقرب لبطل العمل تامر حسنى، ويقف بجانبه فى العديد من المواقف بشكل كوميدى، والفيلم من إخراج سارة وفيق، وجاء ترشيح الكدوانى من المخرجة نظرا لثقله الفنى وتمتعه بشعبية وخفة دم كبيرة.

تدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذى يجسده الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكنًا ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

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ويعد ماجد الكدوانى ثانى المنضمين للعمل، بعدما أعلنت أسرة الفيلم عن انضام الفنانة حلا شيحة، لتجسد البطولة النسائية للفيلم أمام تامر حسنى، حيث تعد المرة الأولى الذى يلتقى فيها تامر مع ماجد وحلا فى أى عمل فنى.

وعرض للنجم تامر حسنى فيلم "الفلوس"، والذى حقق إيرادات مرتفعة للغاية بمصر ودول الخليج فى ظل موسم سينمائى ضعيف وهو الكريسماس، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى كل من زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

وفى سياق آخر، انتهى الكدوانى من تصوير دوره فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر طرحه بالسينمات فى يناير المقبل، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، ويشارك فى بطولته دينا الشربينى، وبيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين.