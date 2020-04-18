خالد زكى لـ"الخليج 365": "انتظروا الجزء الثاني من قوت القلوب بعد العيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الفنان خالد زكي إن عرض الجزء الثاني من مسلسل قوت القلوب، سيكون بعد رمضان، مضيفا: "ستتوقف أحداث المسلسل قبل رمضان عند نقطة معينة، وسيتم استكمال الأحداث من خلال جزء ثانٍ سيتم عرضه بعد العيد".

وعن ردود الأفعال التي تلاقاها على العمل، قال لـ"الخليج 365": "الحمد لله رد الفعل فوق الخيال، ولقد سعدت به كثيرا".

وأضاف أن المسلسل ضم الكثير من المشاهد الصعبة، وفي الجزء الثاني ستكون هناك مشاهد أصعب بكثير.

وعما إذا كان تمنى عرض قوت القلوب في السباق الرمضاني، أوضح أن الأمر على العكس تماما، فهو سعيد بعرضه خارج رمضان، ونسب المشاهدة أعلى من أن تتم رؤيته فى زحام المسلسلات فى الموسم الرمضاني.

وعن احتياطاته الوقائية فى ظل انتشار فيروس كورونا وحظر التجول، قال: "التزم بالبيت ولا أخرج مطلقا وأقضي وقتي في القراءة و مشاهدة التليفزيون والتجمع مع عائلتي".