للمرة الثانية.. صابر الرباعي يلتقي بجمهوره الليلة على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يلتقي الفنان صابر الرباعي، بجمهوره، اليوم السبت في سهرة لايف من منزله، عبر حسابه على "إنستجرام"، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر.

ونشر "الرباعي" بوسترًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" مفاجأة اليوم في بث مباشر من البيت مع روتانا .. مستعدين ؟، شاركوا توقعاتكم في التعليقات ، انتظرونا في تمام الساعة السابعة والنصف توقيت تونس، الساعة التاسعة والنصف توقيت السعودية/ لبنان، الساعة الثامنة والنصف توقيت مصر، الساعة العاشرة والنصف توقيت الإمارات".

وهذه ليست المرة الأولى التي يلاقي فيها الفنان صابر الرباعي جمهوره، فسبق وأن ظهر "لايف" من حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، السبت 4 أبريل الجاري.