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تراند اليوم : بعد تداول صورة صادمة له داخل المستشفى .. فنان مصري يحسم الجدل حول إصابته بـ كورونا

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حسم فنان مصري شهير ما تردد حول إصابته بفيروس المستجد في أعقاب تداول صور صادمة له من داخل المستشفى .

وعلق المطرب الشعبي سعد الصغير على صورته داخل إحدى المستشفيات ، نافيا ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا.

واتهم الصغير ناشر الشائعة بأنه "لا يعرف الله ولا يتعظ مما يمر به العالم من فيروس" ، مضيفًا: "أنا بخير والحمدلله ولست مصابا بفيروس كورونا.

وأضاف: بالنسبة للصورة المتداولة فهي تخصني لكنها قديمة منذ رحلة علاجي التي بدأت قبل سنوات ، وليست حديثة مطلقا.

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