تراند اليوم : بعد تداول صورة صادمة له داخل المستشفى .. فنان مصري يحسم الجدل حول إصابته بـ كورونا

حسم فنان مصري شهير ما تردد حول إصابته بفيروس كورونا المستجد في أعقاب تداول صور صادمة له من داخل المستشفى .

وعلق المطرب الشعبي سعد الصغير على صورته داخل إحدى المستشفيات ، نافيا ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا.

واتهم الصغير ناشر الشائعة بأنه "لا يعرف الله ولا يتعظ مما يمر به العالم من فيروس" ، مضيفًا: "أنا بخير والحمدلله ولست مصابا بفيروس كورونا.

وأضاف: بالنسبة للصورة المتداولة فهي تخصني لكنها قديمة منذ رحلة علاجي التي بدأت قبل سنوات ، وليست حديثة مطلقا.

