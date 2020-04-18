شكرا لقرائتكم خبر عن جوش جاد ولوك إيفانز يعيدان غناء Gaston من فيلم Beauty and the Beast والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد جوش جاد ولوك إيفانز وألان مينكن غناء أغنية Gaston من فيلم Beauty and the Beast، الذى سبق وقدموا به الأغنية فى 2017 بالنسخة الحية من الفيلم، ويأتى ذلك ضمن العروض المنزلية التى يقدمها النجوم من داخل المنازل بعدما تفشى فيروس كورونا حول العالم وجعل النجوم يجلسون فى المنزل.

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النسخة الحية الجديدة من فيلم Beauty and the Beast تدور أحداثها فى نفس سياق النسخة القديمة حول أمير شاب مسجون داخل هيئة وحش نتيجة سحر لا ينتهى أثره إلا بوقوع فتاة فى حبه، وذلك على يد إحدى الساحرات التى لم تكتف بذلك فقط، وإنما حولت كل العاملين فى القصر الذى يسكن به أمير من الخدم إلى أدوات منزلية، واشترطت لكى يعودوا لحالتهم الطبيعية أن يتعلم الأمير كيف يحب، لتكون فرصته الوحيدة هى الفتاة بيلى التى توافق على المجىء لقصره حتى تفدى والدها، لكنه يحتاج إلى أن تحبه حبًا صادقًا رغم مظهره المنفر، إذ تكتشف بيلى أن الوحش يملك قلبًا طيبًا رغم ملامحه القبيحة، وتقع فى حبه وينتهى الفيلم وبالفعل يزول أثر السحر عن الأمير المسحور.

العمل من بطولة كل من إيما واتسون ودان ستيفنز والفائز بالأوسكار كيفين كلاين وإيان ماكيلين ولوك ايفانز وجوش جاد وهايدن جوين وراى فيرون وايوان ماكجريجور وإيما طومسون وأودرا ماكدونالد ومن إخراج الفائز بالأوسكار بيل كوندون.