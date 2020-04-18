شكرا لقرائتكم خبر عن على أنغام الطاسة وأدوات المطبخ.. سارة سلفرمان تشجع الجيش الأبيض فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لدعم الأطباء فى نيويورك، وقفت النجمة سارة سلفرمان فى البلكونة وهى ممسكة بالطاسة وبعض من أدوات المطبخ حيث تقرعهم ببعض لإحداث ضوضاء وصوت عال فى الفترة ما بعد الساعة السابعة مساء وهى الفترة التى يخرج فيها الأطباء والفرق الطبية لتغيير نوباتهم، وذلك كنوع من الدعم وإشعارهم أنها معهم وتقف إلي جوارهم وتشجعهم حتي ولو لم يروها وإنما يسمعون الضوضاء التي تحدثها وصوت هتافها لهم.

من أشهر أدوار سارة هو فيلم "I Smile Back" والفيلم تدور أحداثه حول أسرة مكونة من 4 أفراد تقع الأم التى تدعى لانى تجسد سارة سلفرمان فى ورطة كبيرة نتيجة إدمانها للمخدرات، وتعيش الأم فى صراع بين حبها لأبنائها ورغبتها فى تربيتهم جيدا والبقاء إلى جوارهم وبين رغبتها الملحة فى تناول المخدرات وظهور أعراض احتياجها للمخدرات عليها.

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ويشارك إلى جانب سارة سلفرمان فى بطولة العمل كل من جوش تشارلز وتوماس سادوسكى وميا بارون وسكايلر جارتنر وشاين كولمان وسين رضا وبيلى ماجنوسين كريستين جريفيث ومن تأليف بيج ديلان ومن إخراج آدم سلكى.

فيلم "I Smile Back" شارك فى العديد من المهرجانات منها Sundance Film Festival فى الولايات المتحدة الأمريكية ومهرجان Deauville Film Festival بفرنسا و مهرجان Toronto International Film Festival في كندا.