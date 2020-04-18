ماذا قالت حلا شيحة عن مؤلف "خيانة عهد"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أشادت الفنانة حلا شيحة بموهبة أحمد عادل، مؤلف مسلسل "خيانة عهد"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020.

ونشرت حلا صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " لما نبقي في مسلسل فيه مؤلف شاطر يبقي أكيد مسلسل ناجح ان شاء الله".

أضافت حلا: "بالتوفيق و النجاح يا أحمد في أول عمل درامي مع الجميلة يسرا ومعانا إن شاء الله بداية جميلة".

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ويعرض مسلسل "خيانة عهد"، على قنوات "الحياة، ودبي، cbc" في رمضان.

مسلسل "خيانة عهد" تغير اسمه من "دهب عيرة" بطولة يسرا وبيومي فؤاد وحلا شيحة وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور، وعدد من الفنانين، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، تأليف أحمد عادل.

وعلى جانب آخر، تنتظر حلا شيحة، استئناف تصوير فيلمها السينمائي الجديد "مش أنا" والذي يجمعها مع الفنان تامر حسني