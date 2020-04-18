حمدي الميرغني و أوس أوس في كواليس "اتنين في الصندوق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان حمدي الميرغني صورة تجمعه بالفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، والمخرج محمد مصطفى، من كواليس مسلسل "اتنين في الصندوق"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الميرغني وأوس أوس بملابس الشخصيتين، ضمن أحداث العمل، وعلق: "من كواليس اتنين في الصندوق مع مخرج العمل الكبير أستاذ محمد مصطفى، اللي اتشرفنا بالعمل معاه، وإن شاء الله تشوفوا مسلسل يعجبكم، زيكا وشقوقه".

مسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل أن يتم تغييره، وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، حجاج عبد العظيم، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين.

"اتنين في الصندوق" تدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، وتجاهل، وتدور الأحداث في قالب كوميدي.