تراند اليوم : تعليق مفاجيء من ياسمين صبري بعد تراجع والدها عن تبرؤه منها بسبب زواجها من أبو هشيمة

خرجت الفنانة ياسمين صبري عن صمتها بعد موجة الجدل التي انتشرت خلال الساعات الماضية في أعقاب إعلان حساب منسوب لوالدها التبرؤ منها عقب تداول صور لعقد قرانها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة .

وتجاهلت ياسمين الجدل الذي أحدثه والدها ، لكنها علقت على الصور المتداولة أثناء عقد قرانها لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من خلال حسابها بانستجرام.

ونشرت "ياسمين" صورة لعقد قرانها على أبو هشيمة ، و علقته عليها كاتبة

تاريخ عقد القرآن الموافق 17 إبريل و وضعت بجانبه صورة تعبيرية لقلب أحمر .

و قطع أشرف صبري - والد الفنانة ياسمين صبري - الشك باليقين فيما يخص ابنته بعد تداول رسالة لها يتبرأ فيها منها .

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وتداول نشطاء رسالة مزعومة لوالد ياسمين صبري يقول فيها: أنا د.أشرف صبري ،

والد ياسمين صبري من ضمن فريق محاربة كورونا ، أعلن تبرئتي من بنتي ياسمين

صبري اللي ضربت بعرض الحائط كل الأصول وسمعة العائلة ولم يتم خطبتها ولم يقابلني أحد لا أنا ولا أخوها بلال وإني أعيش في الإسكندرية ونتبرأ منها

عائليا وولادي تبرأوا منها بسبب تصرفاتها التي أهانتنا جميعا وأصبحت لا تمت

إلى عائلتنا بصلة ولم نرتبط أو نقابل أحدا وما ادعته بخطبتها لأحد الأشخاص

كذب.

وفور تداول هذه الرسالة المزعومة على مواقع التواصل الاجتماعي ، خرج الحساب

الرسمي لوالد ياسمين صبري بتهئنة مقتضبة عبر حسابه قائلا: مبروك لبنتي

ياسمين.

وأعلن مساء أمس عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بشكل رسمي.

