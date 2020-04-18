تراند اليوم : والد ياسمين صبري يتبرأ منها بعد زواجها من أبو هشيمة .. وهكذا حاول تدارك الأمر بعد انتشار رسالته

يبدو أن حالة الجدل المتعلقة بزواج الفنانة المصرية ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لن تنتهي بسهولة.

و قطع أشرف صبري - والد الفنانة ياسمين صبري - الشك باليقين فيما يخص ابنته بعد تداول رسالة لها يتبرأ فيها منها .

وتداول نشطاء رسالة مزعومة لوالد ياسمين صبري يقول فيها: أنا د.أشرف صبري ،

والد ياسمين صبري من ضمن فريق محاربة كورونا ، أعلن تبرئتي من بنتي ياسمين

صبري اللي ضربت بعرض الحائط كل الأصول وسمعة العائلة ولم يتم خطبتها ولم يقابلني أحد لا أنا ولا أخوها بلال وإني أعيش في الإسكندرية ونتبرأ منها

عائليا وولادي تبرأوا منها بسبب تصرفاتها التي أهانتنا جميعا وأصبحت لا تمت

إلى عائلتنا بصلة ولم نرتبط أو نقابل أحدا وما ادعته بخطبتها لأحد الأشخاص

كذب.

وفور تداول هذه الرسالة المزعومة على مواقع التواصل الاجتماعي ، خرج الحساب

الرسمي لوالد ياسمين صبري بتهئنة مقتضبة عبر حسابه قائلا: مبروك لبنتي

ياسمين.

وأعلن مساء أمس عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بشكل رسمي.

