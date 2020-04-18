شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي يتهرب من أسئلة الحب والرومانسية فى تحدى جديد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد هنيدي، متابعيه وجمهوره، في تحدي الإجابة على الأسئلة العشوائية التي يطرحها احدى التطبيقات عبر موقع الصور انستجرام.

وظهر هنيدي في الفيديو وهو يتهرب من الإجابة على الأسئلة بشكل ساخر، فقال رداً على سؤال أي نوع من الورد تحب ؟، قال "كنت بحب الأبيض ودلوقتي الأحمر لا مش فاكر"، ورداً على سؤال أكثر شخصية رومانسية؟ قال "مش جايه في دماغي لاء"، ورداً على رسالة حب لصديق ؟، قال "مش جايه في دماغي بردوا"، واخيراً عن سؤال عبر عن حبك لعائلتك قال "مش مركز دلوقتي الحقيقة".



كانت في دماغي اهى

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كنت بحب الابيض ودلوقتي الاحمر



مش جايه في دماغى

وكان سخر الفنان محمد هنيدى، من ألعاب الألغاز المنتشرة على السوشيال ميديا، حيث نشر صورة للغز يحتوى على 3 شخصيات من أفلامه، بينما حاول الجمهور محاولة حل لغز، وعلق أحد متابعيه: "الإجابة -١ مضروب في كورونا"، وقال أحمد طارق: "هو احنا من امتى بنتكلم في المواضيع دي يا هنيدي"، وغرد آخر: "دي الخالة نوسه نفسها مستغربة كأنها بتقول دى آخرتها اتحط مكان الحيوانات في المسائل".



مش جايه في دماغي دلوقتي



مش مركز دلوقتي الحقيقة

يشار أن الفنان محمد هنيدى تحدث عن مشروع الجزء الثانى من فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية، مشيرا إلى أنه متوقف الآن ولكن لم يدفن وأنه حاليا في انتظار المؤلف مدحت العدل حيث أن إعادة فيلم ناجح منذ عشرين عاما وعاش مع الناس طوال تلك الفترة ليس بالأمر السهل.

على جانب آخر، قرر هنيدي تأجيل فيلمه السينمائي الجديد "كينج سايز " لحين انتهاء تصوير فيلم "النمس والإنس"، وعرض لهنيدى مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، العام الماضى فى المملكة العربية السعودية بجدة، وعرضت أيضا المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض.