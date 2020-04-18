صور| منة فضالي عفوية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها.

وظهرت منة في الصور بإطلالة عفوية، مرتدية ملابس من اللون الأبيض.

وتشارك منة في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "لما كنا صغيرين"، ‏‎بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "آرت ميكرز" أحمد عبدالعاطي، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

آخر أعمال منة فضالي مسلسل "بت القبايل"، المسلسل يشارك في بطولته حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، محمد رياض، أحمد فؤاد سليم، سميرة عبدالعزيز، مدحت تيخة، علاء مرسي، بهاء ثروت، وتأليف شاذلي فرح ومحمد البجلاتي، وإخراج حسني صالح