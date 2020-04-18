"حميدة" ينشر صورة مع خالد النبوي من كواليس "لما كنا صغيرين": " لقاء بعد 25 عامًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمود حميدة صورة تجمعه بالفنان خالد النبوي من كواليس مسلسل "لما كنا صغيرين"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق"حميدة" على الصورة: "لقاء على الشاشة من بعد غيبة 25 عامُا، لما كنا صغيرين".

وهذه ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها الفنان محمود حميدة والفنان خالد النبوي، فسبق وأن جمعهما فيلم "المصير"، للمخرج يوسف شاهين عام 1997.

‏‎"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "آرت ميكرز" أحمد عبدالعاطي، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.