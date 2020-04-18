الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج "MBC مصر" فى رمضان 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تستعد شبكة قنوات "MBC مصر"، لإطلاق باقة واسعة من أضخم المسلسلات الدرامية والبرامج الحصرية التي تضم أبرز النجوم، خلال شهر رمضان الكريم.



تنفرد MBC مصر بعرض 5 مسلسلات خلال شهر رمضان وهي:

لعبة النسيان

مسلسل "لعبة النسيان"، بطولة دينا الشربيني، محمود قابيل، أحمد داود، رجاء الجداوي، إنجي المقدم، سيناريو وحوار تامر حبيب، ومن إخراج هاني خليفة/ أحمد شفيق.

المسلسل مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وتدور أحداث المسلسل حول امرأة من الطبقة المتوسطة، تتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها، فتجد نفسها تدخل في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر ماضيها.

سكر زيادة

مسلسل "سكر زيادة" بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، سيناريو وحوار أمين جمال، ومن إخراج وائل إحسان.

المسلسل مأخوذ من فورمات أمريكي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي بسيط، حيث تقوم سيدات بشراء الفيلا نفسها من شخص نصب عليهن، ويبدأ معها الأحداث الكوميدية والإنسانية.

2 في الصندوق

مسلسل "2 في الصندوق"، بطولة محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، نهى عابدين، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول شخصين يعملان في مجال جمع القمامة ويحلمان بالشهرة والغناء والتمثيل، رغم عدم امتلاكهما أي مقومات لذلك، وبعد العديد من المحاولات الفاشلة، تحدث لهما مُفارقة غريبة تغير مجرى حياتهما للأبد.

ونسني

مسلسل "ونسني"، بطولة نجوم برنامج Snl بالعربي، أبرزهم: إسلام إبراهيم ومحمود الليثي وأحمد سلطان ونانسي صلاح، تأليف ورشة كتابة تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله.

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يناقش المسلسل العديد من الموضوعات بشكل كوميدي.

اللعبة

مسلسل "اللعبة"، بطولة هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا، تأليف أحمد سعد والي، إخراج معتز التوني.

المسلسل تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحًا ملحوظًا.

كما تعرض القناة عدد من البرامج الحصرية:

رامز مجنون رسمي

يقدم الكوميديان رامز جلال برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي، ويعتمد البرنامج هذا العام في الأساس على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" الذي يتم خداع الضيف به، وتبدأ المذيعة أروى، التي ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج من الصورة ويفاجئ الضيوف.

محدش فاهم حاجة

الفنان محمد ثروت، يخوض تجربة تقديم برامج المقالب ببرنامج "محدش فاهم حاجة"، ولكن مقلبه ينفذ في الجمهور، وليس في الفنانين ليعيد للأذهان برامج الكاميرا الخفية التي تم تقديمها لسنوات.

اغلب السقا

الفنان أحمد السقا يخوض رمضان القادم ببرنامج "اغلب السقا" وينتمي البرنامج إلى برامج الترفيه والمسابقات والتحدي، ويظهر فيه ضيوف البرنامج في تحدي مع النجم أحمد السقا من خلال خوضهم عدد من الألعاب الترفيهية سويا.

خلي بالك من فيفي

كما تقدم الفنانة فيفي عبده برنامج "خلي بالك من فيفي، البرنامج ينتمي لنوعية برامج المقالب ويشاركها في تقديمه زينب عبيد، وتستضيف عدد من نجوم الفن منهم سمية الخشاب، أحمد زاهر، عصام الحضري، وعائشة بن أحمد، وإيهاب توفيق وأحمد بدير، وغيرهم.