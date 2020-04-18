بعد زواجها.. مواقع التواصل تقارن شروط فتي أحلام ياسمين صبري برجل الأعمال أبو هشيمة

تصدرت الفنانة ياسمين صبري، معدلات الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان عقد زواجها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة. وعقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، اليوم الجمعة، قرانه على الفنانة ياسمين صبرى، في حفل عائلي. ياسمين صبرى، في حفل عائلي. ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة، مصحوب بصور عقد القرآن، مقدمين لهما التهنئة بالخير. وقارن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فتى أحلام الفنانة ياسمين صبري، والتي أعلنت عنها من قبل خلال استضافتها بإحدى البرامج والتي أثارت جدلا وسط الجمهور. Advertisements

من جهة أخرى، انتهت الفنانة ياسمين صبري قبل أيام من تصوير مسلسلها الجديد "فرصة ثانية"، في ثاني بطولاتها المطلقة، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

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