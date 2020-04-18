شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صفوت رجل أعمال "أرمل" يقع فى حب امرأة متوسطة الحال فى "لعبة النسيان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان أحمد صفوت تصوير دوره فى مسلسل "لعبة النسيان" بطولة الفنانة دينا الشربينى، المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى، حيث صور صفوت عدة مشاهد الأيام الماضية عقب انضمامه لأسرة المسلسل فى اللحظات الأخيرة بعدما رشحه المخرج أحمد شفيق، وكانت أسرة المسلسل قد أسندت الوحدة الثانية للمخرج تامر عشرى بعد انسحاب المخرج هانى خليفة.

وفى السياق ذاته، يجسد أحمد صفوت شخصية رجل أعمال ثرى وأرمل، يتقابل مع إحدى السيدات ليقع في حبها، ومع تطور الأحداث نجد أن تلك السيدة متوسطة الحال، لتتوالى الأحداث بشكل متغير.

وفى سياق آخر، يعرض حالياً للفنان أحمد صفوت، حكاية جديدة من مسلسل "إلا أنا" بعنوان" سنين وعدت" مع الفنانة أروى جودة"، والتي تعرض على قناة dmc، من إخراج أحمد شفيق، ويشارك في بطولتها كل من طارق عبد العزيز، وكارولين خليل.

يشار إلى أن مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب ويخرجه هانى خليفة ويشارك فى بطولته إلى جانب دينا الشربينى كلا منى أحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.