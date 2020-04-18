شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم: مطربى المفضل حمدي بتشان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام بعض الأشخاص المقربون من النجمة نيللي كريم بالإفصاح عن بعض الحقائق عنها من خلال رسائل ، وذلك خلال لقاءها في برنامج أبلة فاهيتا علي قناة on ، والتي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا ، ومن تلك الحقائق أنها بالفعل سامحت زميلها إسلام إبراهيم ، الذي تسبب في حادث لها أثناء تصوير مسلسل "مية وش" ، وأدي إلي تمزق في قدمها الأيمن ، وأكدت نيللي أن الأمر لم يكن بيده وهي لم تغضب منه قط .

ومن الحقائق الغريبة عن نيللي والتي أفصحت عنها صديقتها أنها قامت بإرتداء بنطلون بيچامة تحت فستانها في إحدي المهرجانات عند صعودها علي الred carpet ، وفسرت نيللي هذا الحدث أنها تفاجأت بكون الفستان شفاف جدا ولم تجد أمامها حل سوي إرتداء بنطلون البچامة لأنها لم تكن لديها بديل غيره حينها .

Advertisements

وأيضا مطرب نيللي كريم المفضل هو حمدي بتشان ، ومن الحقائق التي أكدتها نيللي قالت أعشق أغنية " كلمني فهمني " وأقوم بتشغيل تلك الأغنية إذا كنت في طريق سفر طويل واقوم بقيادة السيارة ، وأفصحت إبنتها الصغيرة كنده عن حقيقة من حقائقها بأن الدجاج التي تطهيه نيللي سيء للغاية ،أما إبنتها سيليا تري أن من حقائق نيللي أنها لا تجعل أحد يستخدم برفيوم Dior التي تمتلكه .

.