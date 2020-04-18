شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم مع أبلة فاهيتا .. تخلع حزامها وتزغرد وتأكل فلفل حار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت النجمة نيللي كريم بتنفيذ معظم العقاب التي فرضته عليها الدمية أبلة فاهيتا ، خلال لقاءها في برنامج أبلة فاهيتا علي قناة on ، وكانت تلك الفقرة عبارة عن سؤال إذا رفضت نيللي الإجابة عنه تقوم بتنفيذ العقاب .

وفي العقاب قامت نيللي بعمل أشياء جديدة ومختلفة عليها ، مثل أنها قامت بخلع حزامها وأعطته لأبلة فاهيتا ، وقامت بإضافة الفنانة ندي بسيوني علي الإنستجرام، وغنت أغنية " إيه الأستوك ده " وزغردت ،وكان أصعب عقاب نفذته أنها أكلت قطعة من الفلفل الحار .

وكانت الأسئلة التي رفضت نيللي الإجابة عليها من عينة من أكثر ممثلة منفسنة عملتي معها ، كم وصل أجرك في أخر مسلسل ، عندما تري أنف من زملائك تشعري أن أنفك جميلة ، وعلي الرغم من رفضها علي إجابة معظم الأسئلة إلا أنها أجابت علي سؤال واحد وهو من يعجبك من الممثلين الشباب وكانت إجابتها ظافر عابدين وكريم عبد العزيز وآسر يس وعمرو يوسف .

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كانت أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من خلال برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏