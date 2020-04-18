شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هل ارتدت إيما روبرتس الماسك الأجمل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ديلي ميل تقريرا عن النجمة الشهيرة ايما روبرتس أكد خلاله أن النجمة الشهيرة دوماً ما اعتادت علي الأناقة في مختلف المناسبات التي تظهر بها، ما جعلها تحفل بجماهيرية عريضة، وأضاف التقرير أن الممثلة الشابة التي اعتادت لعب بطولة مسلسلات جماهيرية كبيرة ظهرت بنفس الأناقة أثناء إطلالتها الأخيرة وهي تتسوق من أحد المحلات التجارية حيث ظهرت وهي تجر عربة بعد خروجها من محل.



ايما روبرتس

اللافت للنظر وفقاً لتقرير موقع ديلي ميل هو الماسك الذى ارتدته النجمة الشابة، حيث وصفه التقرير بأنه واحد من أفضل الأقنعة الذى ارتداها النجوم مؤخراً، فبعيداً عن اللون الأسود الذي ميزه، تميز أيضاً بروعة التصميم مثلما وصفه التقرير.



ايما روبرتس

على جانب آخر ترصد عدسات المصورين خلال الفترة الأخيرة بشكل يومي النجوم شأنهم شأن العامة وهي يحرصوا علي ارتداء الماسكات لحماية نفسهم من الإصابة بفيروس كورونا، أملاً في الوقاية منه بعدما تسبب الفيروس في فقدان الكثيرين لحياتهم حول العالم وأصاب أكثر متسبباً في إيقاف أشكال الحياة حول العالم في مختلف المجالات وبشكل خاص المجالات الترفيهية التي تم شلها إلي حد كبير، وذلك بعدما استلزم من الجميع البقاء في المنزل كوقاية من الفيروس.