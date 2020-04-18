شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم: كثرة بكائى في المسلسلات تسبب في فتق عينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضافت نيللي أن كثرة البكاء في المسلسلات التي قدمتها خلال الأعوام الماضية ، تسبب لها في " فتق في العين " مما جعلها تجري عملية جراحية في عينها ، وأمرها الطبيب بمنع البكاء نهائيا لمدة ستة أشهر .
وأسترسلت قائلة أن أحب فترة الحظر جدا وأستمتع بها ، لأنني شخصية تحب الجلوس في المنزل ، وبالرغم من تفائلي بسنة ٢٠٢٠ في البداية إلا أنني أتمني أن تمر سريعا الأن .
ومن خلال لعبة مصري ولا روسي التي طبقتها الدمية أبلة فاهيتا مع نيللي ، أتضح أن نيللي تميل للمصري بشكل كبير بالرغم من أن والدتها روسية وعاشت في روسية فترة من الزمن ، ولكنها تحب الأكل المصري وعندما تتعصب تتعصب بالمصري وتغني بالمصري ، ولكن تحب أن تشاهد السيرك الروسي .
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