شكرا لقرائتكم خبر عن مغنية البوب رينا ساواياما تطلق ألبومها الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع جاست جيرد أن رينا ساواياما وهى مغنية بوب بريطانية يابانية أطلقت ألبومها الأول والذى يحمل اسمها ساوايما.

الألبوم يتناول أفكار حول الأسرة والهوية وما يتعلق بفهم رينا التي تعود ثقافتها لثقافتين مختلفتين وهي البريطانية واليابانية.

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واكتسبت رينا قاعدة جماهيرية كبيرة على مر السنين الماضية، حيث ولدت رينا البالغة من العمر 29 عامًا فى اليابان وانتقلت إلى لندن عندما كانت في الخامسة من عمرها.

يذكر أن عددا كبيرا من النجوم يستغلون فترة الجلوس في المنزل بسبب فيروس كورونا ويطرحون أغانيهم، ومنهم الفنانة ليندسي لوهان، التى طرحت أغنيتها Back To Me وذلك بعد غياب عن عالم الموسيقي وصل إلي 15 عاما، وهي الأغنية التي تلمح فيها لشربها الكثير من الخمور ضمن كلمات الأغنية.